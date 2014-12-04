В Киеве презентовали биометрические паспорта (фото)

На государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", в Киеве, состоялась презентация биометрических паспортов.

Журналистам продемонстрировали водяные знаки и электронные чипы, которые используются для создания документов.

Представители предприятия отметили, что полностью готовы к запуску печати биометрических паспортов с 1 января 2015 года.

На комбинате рассказали, что производство биометрического паспорта состоит из непосредственно изготовления самого паспорта и персонализации бланка под конкретного человека (фото, текст, чип).

"При оформлении паспорта используется историческая тематика. На страницах документа отражены все этапы жизни Украины, начиная с трипольской культуры", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, православные верующие выступали против введения биопаспортов.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено обязательством перед евросообществом. Украиной подписано международное соглашение в рамках ОБСЕ о введении биометрических технологий. Такой принцип идентификации личности позволит обеспечить безвизовый режим Украины со странами Евросоюза.