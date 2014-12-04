В ВР внесены законопроекты, направленные на введение института священнослужителей в армии и пенитенциарной системе

На рассмотрение парламента повторно внесены законопроекты, направленные на введение института священнослужителей (капелланов) в военных и правоохранительных органах, а также в учреждениях Государственной пенитенциарной службы.

Данные инициативы 2 декабря зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Юрий Мирошниченко («Оппозиционный блок»), сообщает ИРС.

Законопроектом № 1153 предлагается ввести институт военных священнослужителей (капелланов), которые осуществляют пастырскую опеку на добровольных началах, в Вооруженных Силах Украины, Государственной пограничной службе Украины, Внутренних войсках МВД Украины.

Законопроектом № 1154 предусматривается дополнение Уголовно-исполнительного кодекса Украины статьей 128-1 «Организация пастырской опеки осужденных», также внесение дополнений в статьи 9 и 12 Закона Украины «О предварительном заключении» и статьи 23 Закона Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины».