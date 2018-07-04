Верховной Раде предлагают освободить религиозные организации от паевых взносов при строительстве

Верховной Раде предлагают внести изменения в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», которые учитывают неприбыльную и общественно-важную специфику деятельности религиозных организаций.

Такой законопроект зарегистрировал Народный депутат Украины Павел Унгурян, сообщает Институт религиозной свободы.

“От долевого участия освобождаются религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке”, – говорится в проекте Закона № 8537.

Следует отметить, что Закон уже сейчас содержит ряд исключений, когда к паевому участию в развитии инфраструктуры населенного пункта не привлекаются заказчики строительства объектов социальной инфраструктуры, зданий учебных заведений, учреждений культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения. Однако общественно-важных объектов строительства, которые заказывают религиозные организации, в этом перечне нет.

Следовательно, как отмечает автор проекта, обязанность долевого участия религиозных организаций при строительстве культовых и других необходимых для их деятельности зданий (воскресных школ, просветительских центров, благотворительных столовых и других объектов социального назначения) накладывает на них дополнительную чрезвычайно тяжелую финансовую нагрузку.

“Принятие предложенных изменений будет способствовать дальнейшему осуществлению религиозными организациями общественно важной деятельности, в частности, социальной и благотворительной, в том числе оказания необходимой помощи военнослужащим, временно перемещенным лицам, мирным жителям на территории антитеррористической операции и другим категориям граждан, которые нуждаются в соответствующей помощи”, – отмечает Павел Унгурян.

Кроме того, другим законопроектом парламентарий предлагает включить представителя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в состав Наблюдательного совета ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», которая пока состоит только из представителей общественных организаций.