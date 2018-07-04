Порошенко попросил поддержки у Сербского Патриарха
11:28, 04 июля 2018Государство
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Президент Украины встретился с Патриархом Иринеем / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской Православной Церкви Иринеем.
Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской Православной Церкви молиться о мире и заверил в поддержке территориальной целостности Сербии, сообщает пресс-служба Президента.
Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская Православная Церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину.
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