Порошенко попросил поддержки у Сербского Патриарха

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской Православной Церкви Иринеем.

Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской Православной Церкви молиться о мире и заверил в поддержке территориальной целостности Сербии, сообщает пресс-служба Президента.

Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская Православная Церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину.