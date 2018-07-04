Всеукраинский Совет Церквей заявил о недопустимости вмешательства в богослужебную практику религиозных организаций

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил о недопустимости нарушения принципа автономности религиозных организаций и вмешательство в богослужебную практику религиозных организаций.

Такое заявление ВСЦиРО сделал на заседании 26 июня и обнародовал во вторник, сообщает Институт религиозной свободы.

На основании положений статей 3 и 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организаций» Совет Церквей считает, что “вопрос осуществления или не осуществления религиозными деятелями, священнослужителями, наставниками или проповедниками богослужений, религиозных обрядов и церемоний регулируется внутренними установками соответствующих религий, конфессий и религиозных организаций и не может быть предметом применения статьи 161 УК Украины”.

В Заявлении Совета также говорится, что в случае нарушения религиозными деятелями таких внутренних установок и правил они несут ответственность, предусмотренную учением соответствующей религиозной организации, а также моральную ответственность. Привлечения при таких обстоятельствах к уголовной ответственности религиозных деятелей любых конфессий и религиозных организаций в Украине является нарушением принципа автономности религиозных организаций и неправомерным вмешательством во внутреннюю практику конфессий и религиозных организаций, в частности в порядок совершения религиозных таинств и обрядов.

“Право на автономность религиозных организаций гарантируется Европейской Конвенцией по правам человека и отражено в многочисленных решениях Европейского Суда по правам человека”, – замечает ВСЦиРО.

Вместе с этим Совет Церквей заявил о важности соблюдения еще одной нормы указанного Закона, изложенной в статье 5, которая предусматривает запрет на вмешательство религиозной организации в деятельность других религиозных организаций, а также в любой форме проповедовать вражду, нетерпимость к неверующим и верующим других вероисповеданий.

Поводом для такого Заявления ВСЦиРО стало сообщение Прокуратуры Запорожской области о начале расследования ситуации с отказом священника совершить религиозный обряд, усматривая в этом признаки уголовного правонарушения согласно ч. 3 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.