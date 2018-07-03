Верховная Рада может освободить религиозные организации от долевого участия при строительстве

В Верховную Раду внесен проект изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», которые учитывают неприбыльную и общественно-важную специфику деятельности религиозных организаций.

Законопроект под №8537 зарегистрировал Народный депутат Украины Павел Унгурян, сообщает Институт религиозной свободы.

“От долевого участия освобождаются религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке”, – указано в проекте.

Следует отметить, что Закон содержит ряд исключений, когда к паевому участию в развитии инфраструктуры населенного пункта не привлекаются заказчики строительства объектов социальной инфраструктуры, учебных заведений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения. Однако общественно-важных объектов строительства, которые заказывают религиозные организации, в этом перечне нет.

Следовательно, как отмечает автор проекта, обязанность долевого участия религиозных организаций при строительстве культовых и других необходимых для их деятельности зданий (воскресных школ, просветительских центров, благотворительных столовых и других объектов социального назначения) налагает на них дополнительную, чрезвычайно тяжелую, финансовую нагрузку.

“Принятие предложенных изменений будет способствовать дальнейшему осуществлению религиозными организациями общественно важной деятельности, в частности социальной и благотворительной, в том числе оказания необходимой помощи военнослужащим, временно перемещенным лицам, мирным жителям на территории антитеррористической операции и другим категориям граждан, которые нуждаются в соответствующей помощи”, – отмечает Павел Унгурян.