Пакет законопроектов под названием «Чужих детей не бывает» получили поддержку Совета Церквей

Пакет законопроектов под названием «Чужих детей не бывает», который был разработан Министерством юстиции и доработан Верховной Радой до второго чтения, получил поддержку Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций.

Соответствующее решение было принято 26 июня главами конфессий во время заседания ВСЦиРО после ознакомления с основными новациями законопроектов №№8294, 8295 и 8296. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Содержание ранее принятых законов по защите прав детей и концепцию нового пакета законодательных изменений объяснила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

По ее словам, пакет законопроектов направлен не только на усиление ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, но и на стимул и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свой родительский долг.

Так, подготовленным ко второму чтению законопроектом предусматривается увеличение минимального размера алиментов и дополнительные финансовые санкции к должникам, совершенствуется порядок свиданий с ребенком того из родителей, который с ним не проживает, усиливается ответственность за уклонение от уплаты алиментов и выполнения общественно-полезных работ, устанавливаются ограничения относительно работы должников по алиментам на государственной службе.

Также одной из ключевых новаций законопроекта является устранение преград для краткосрочного выезда за границу ребенка с тем из родителей, с кем он проживает, и упрощение порядка выезда ребенка за границу с тем из родителей, который проживает отдельно и не имеет задолженности по уплате алиментов.

Кроме того, законопроектом предусматриваются налоговые льготы для тех родителей, которые добросовестно выполняют свой родительский долг, тратят дополнительные средства на кружки, обучение, спортивные секции и духовное развитие ребенка, а также финансовые стимулы для местной власти, которая развивает детское пространство на местах, и другие важные новации.

Ожидается, что парламент рассмотрит указанные законодательные изменения в вторник, 3 июля.