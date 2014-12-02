В России религиозные организации обяжут отчитываться о зарубежном финансировании

В России религиозные организации будут обязаны представлять отдельный отчет об источниках и размерах зарубежного финансирования. Соответствующие поправки в федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» разработаны Минюстом, сообщает MIRVAM MEDIA со ссылкой на сайт Грани Ру.

«Религиозные организации, получившие денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, ведут раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от указанных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений», - говорится в документе.

Также религиозные организации обязаны ежегодно размещать отчет о своей деятельности в интернете или в СМИ. В соответствии с поправками, если организация отказывается представлять отчет в установленные сроки, подразделение Минюста сможет ходатайствовать перед судом о ее ликвидации.

В то же время законопроект не предусматривает присвоения финансируемым из-за рубежа религиозным организациям статуса «иностранного агента», как это предусмотрено законодательством в отношении других некоммерческих организаций.

Законопроект разработан в целях закрепления в российском законодательстве механизма контроля за деятельностью религиозных организаций, отмечается в пояснительной записке.