В ВР зарегистрирован законопроект о моратории на приватизацию культовых зданий, принадлежащих государству

Фракция «Народный фронт» внесла на рассмотрение в ВР Украины законопроект № 1012, в котором предусмотрено введение моратория на приватизацию зданий, ранее имевших культовое назначение, с целью их возвращения религиозным организациям, сообщает ИРС.

"Культовые здания и имущество (сооружения, помещения) и их отдельные части, которые были в использовании религиозных организаций и находятся в государственной или коммунальной собственности, используемые не по назначению, не подлежат приватизации и возвращаются религиозным организациям в порядке, установленном законом", - указано в тексте законопроекта.

При вступлении в Совет Европы в 1995 году Украина добровольно взяла на себя обязательства осуществить "правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности", которая была экспроприирована советским тоталитарным режимом. Однако с того времени имели место неоднократные случаи коммерческой приватизации бывшего культового имущества посторонними лицами.