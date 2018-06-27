Совет Церквей осудил погромы и преследования по национальному признаку

С возмущением и тревогой Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций отмечает рост количества нападений и погромов, направленных против цыган (ромов).

Об этом ВСЦиРО отмечает в своем специальном Заявлении по поводу погромов, направленных против цыган (ромов), ведь в результате последнего такого случая на окраинах Львова вечером 23 июня произошло убийство, сообщает Институт религиозной свободы.

“Мы решительно осуждаем такие поступки. Такого типа действия, кем бы они не были совершены и какими бы лозунгами эти преступления не оправдывали себя, есть лишенными достоинства, дискредитируют Украину, а следовательно является делом, которое идет на пользу врагам нашей страны”, – заявил Совет Церквей.

В то же время религиозные деятели не обходят вниманием преступления, которые совершаются некоторыми лицами цыганской (ромской) народности, а также осуждают и такие преступления. Однако, по убеждению глав конфессий, глубоко неправильным является распространение возмущения конкретными уголовными деяниями на целую нацию или этническую группу.

“Каждый житель нашей страны, независимо от своей национальной, этнической, религиозной принадлежности, должен чувствовать себя достойным и полноценным гражданином своего государства, а государственная власть должна защищать его права и свободы, прежде всего право на жизнь, здоровье и свободное развитие”, – отмечает ВСЦиРО.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает граждан Украины “решительно выступить против погромов и преследований по национальному признаку, что не имеет ничего общего ни с религиозными, ни с общечеловеческими правилами и нормами”.

Кроме этого, во время своего заседания Совет Церквей осудил противоправные действия полиции во время разгона мирных протестующих 17 июня, которые принимали участие в манифестации в защиту семейных ценностей накануне «КиевпПрайда».

Члены ВСЦиРО глубоко обеспокоены жестокостью полиции и превышением власти, которые привели к избиению многих мирных протестующих – не только со стороны право-радикального сообщества, но и верующих разных конфессий, которые подверглись ударам дубинками по головам, переломам, были отравлены слезоточивым газом, безосновательно задерживались и подвергались незаконному обыску их личных вещей. Совет Церквей ожидает всестороннего, объективного и безотлагательного расследования этих противоправных действий полиции по отношению к мирным протестующим.