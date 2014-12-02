Минкультуры создало Рабочую группу для урегулирования межцерковных конфликтов

Рабочая группа инициирована и призвана для решения неоднозначных ситуаций, которые сейчас возникают в отношениях между УПЦ (Московского патриархата) и УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом заявил заместитель директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, сообщает Институт религиозной свободы.

Первое заседание Рабочей группы по вопросам урегулирования актуальных межцерковных конфликтов состоялось в помещении Минкультуры 26 ноября 2014 года.

"Сейчас на государственном уровне следует мониторить определенные ситуации, которые обостряются в межконфессиональных отношениях", – сказал заместитель Министра культуры Александр Журавчак.

Участники заседания обсудили результаты мониторинга случаев межцерковного противостояния согласно информации, которая была предоставлена областными государственными администрациями. Также были детально обсуждены конкретные конфликтные случаи в Ровенской и Хмельницкой областях, а также причины их возникновения.

"Ситуация – очень неоднозначная, её невозможно рассматривать в одной плоскости. Есть конкретные вопросы, которые связаны с выполнением Закона о свободе совести, то есть изменения юрисдикционной принадлежности в общинах, также целый комплекс и юридических проблем, и личностных проблем. Но наиболее усложняет ситуацию общественно-политический контекст, который нельзя исключать”, – отметил Андрей Юраш.

Присутствующие на заседании представители православных церквей были единодушны в необходимости устранять конфронтационную риторику из официальных документов. Они положительно оценили создание Рабочей группы в качестве площадки для обсуждения актуальных проблем межконфессиональных отношений и согласились, что прекращение напряжения в межцерковных отношениях в интересах всего общества.

Участие в заседании приняли участие

представители УПЦ (МП):

протоиерей, председатель юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов;

епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии УПЦ Николай (Почтовый);

представители УПЦ КП:

архиепископ Ровенский и Острожский, глава управления внешнецерковных связей УПЦ КП Илларион (Процик);

архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода УПЦ КП Евстратий (Зоря);

представители Минкультуры Украины:

заместитель Министра культуры Александр Журавчак;

заместитель директора Департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш;

и другие сотрудники Министерства.

эксперты:

председатель правления общественной организации «Институт религиозной свободы» Александр Заец;

народный депутат Украины Виктор Еленский;

заведующий отделом по вопросам этнонациональной политики, религий и зарубежных украинцев Секретариата Кабинета Министров Украины Юрий Решетников.

С целью постоянной наработки предложений и подготовке следующих заседаний было принято решение о создании малой рабочей группы по проблематике урегулирования межцерковных конфликтов.