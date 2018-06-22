Региональные представители Госкомрелигий рассказали о своем видении взаимодействия с Киевом

В Киеве 20 июня состоялась Всеукраинская научная конференция «Государственный орган по делам религий в Украине: история и современность», приуроченная к 100-летию деятельности центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику Украины в сфере религии.

Организатором мероприятия выступил Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, сообщается на официальном сайте Минкульта.

Ученые обсудили вопросы, касающиеся деятельности в Украине государственного органа по делам религий, формы взаимодействия государственных и религиозных институтов, актуальные вопросы государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в Украине.

Активное участие в работе конференции приняли представители религиозных организаций. Все они освещали свое видение роли органа по делам религий в развитии и налаживании государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в Украине, становлении принципов мирного сосуществования религиозных деноминаций на территории Украины, утверждении религиозного плюрализма и свободы совести в государстве.

Также было освещено научное видение основных задач важнейшими направлениями современной государственной политики в сфере религии, предложены пути их реализации.

Представители структурных подразделений по делам религий, областных государственных администраций Украины представили свое видение взаимодействия центральных и местных органов государственной власти, отвечающих за реализацию государственной политики Украины в сфере религии, путей решения ряда актуальных вопросов этой сферы.

Участникам конференции был презентован изданный Министерством культуры Украины сборник научных материалов «25-летие Украинской независимости как история религиозных свобод и мировоззренческого плюрализма: государственные институты и религиозные организации в поиске моделей партнерства».