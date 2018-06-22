Минюст и Совет Церквей договорились о более тесном сотрудничестве

Министерство юстиции расширит сотрудничество с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Об этом договорились министр юстиции Павел Петренко и представители ВСЦиРО на встрече, которая состоялась 21 июня в помещении Верховной Рады. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Участники встречи обсудили проблематику обеспечения прав детей и семей, борьбы с домашним насилием и укрепления моральных основ общества. Речь шла также о целесообразности повышения уровня государственной семейной политики путем создания соответствующего министерства или государственного агентства по делам семьи.

С целью системного взаимодействия между Министерством юстиции и Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций будет проработан механизм постоянных консультаций и участия религиозного сообщества как составляющей гражданского общества в формировании государственной политики по упомянутым вопросам.

Кроме иерархов и представителей конфессий, во встрече также приняли участие председатель Межфракционного депутатского объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» Павел Унугрян и исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.