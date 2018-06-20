Министр иностранных дел говорил с Иерусалимским патриархом о создании в Украине поместной Церкви

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили создание единой поместной Церкви в Украине.

Об этом министр сообщил в Twitter.

”Это уже не первая встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III, но всегда важно получить духовное воодушевление и вдохновение здесь, в Иерусалиме. Обсуждали будущее нашей поместной церкви и многое другое”, - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.