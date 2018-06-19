В МВД ответили на запрос Митрополита Онуфрия

В МВД сообщили, что отныне новый паспорт можно получить только в форме карточки, которая имеет бесконтактный электронный носитель.

Письмо с разъяснениями Министерство Внутренних дел Украины направило в ответ на обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви относительно возможности получения паспорта гражданина Украины в форме книжечки на адрес Президента Украины (от 29.03.2018 г), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, в письме Министерства (от 10.05.2018 г. № 6401/07136-2018) отмечается, что «в территориальных подразделениях ГМС (Государственно миграционной службы) прекращено оформление и выдача паспорта гражданина Украины в виде паспортной книжечки».

Все права и свободы для граждан Украины «определяются исключительно законами Украины», согласно Конституции «никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений», подчеркивают представители власти.

В настоящее время правовые основы, подтверждающих гражданство, регулируются Законом Украины «О Едином государственном демократический реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», а оформление, выдача, обмен и т. п паспорта гражданина осуществляют в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Согласно этих законодательных норм, разъясняется в письме, отныне паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.

21 марта 2018 года вступили в силу поправки к этому Закону, в которых был исключен пункт о возможности оформления паспорта в форме книжечки (постановление Кабмина от 25 марта 2015 года №302) в связи с утратой актуальности. Оформление бумажных документов допускалось «до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений ГМС материально-техническими ресурсами».

Министерство внутренних дел также сообщило о гарантировании права на отказ вносить в паспорт отпечатки пальцев. «Такое право реализуется путем подачи заявления соответствующему уполномоченному субъекту о внесении или отказе от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук лица в бесконтактный электронный носитель», - цитируют в статье 13 вышеупомянутого Закона в ведомстве.

Документы, выданные до 14 июля 2016 года - вступления в силу закона № 1474-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины», являются действующими на протяжении срока, на который они выданы.