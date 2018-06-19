Климкин сказал, что Томос про автокефалию украинской Церкви предоставят в обозримом будущем

Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что предоставление томоса об автокефалии православной церкви в Украине - в обозримом будущем.

Об этом глава МИД заявил в эфире "5 канала".

"Вселенскому патриарху для принятия решения не требуется формальное согласие церквей. Нужны консультации. Он является патриархом. Он является патриархом от Бога", - отметил Климкин.

"Решение будет обсуждаться и приниматься Синодом. Затем будет процесс формирования единой церкви, и это уже зависит от всех нас. Политика вроде бы не должна реально влиять на церковь. Это будет независимый процесс, и в конце концов, этот томос будет передан новой церкви, и я очень надеюсь, что это будет в обозримой перспективе", - подчеркнул глава МИД.

”Я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень-очень близка» к получению томоса.