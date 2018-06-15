Балога сказал, что Константинополь не даст Томос про автокефалию украинской Церкви

Константинополь не даст Томос про автокефалию украинской Церкви, а если и решится, то только о создании в Украине подчиненной ему митрополии.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога, комментируя интервью Главы УПЦ КП Филарета изданию "Украинская правда".

"К сожалению, мы не получим автокефалию. Если и будет что-то оглашено, то только о кафедре во главе с митрополитом", - отметил Балога.

Причиной этому является отсутствие обращения от всех трех Православных Церквей Украины (УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ) к Патриарху Варфоломею с просьбой о даровании автокефалии. Он напомнил, что это было сделано "в 2007 году, а сейчас - этого не произошло".

Виктор Балога также напомнил, что в 2008 году автокефалию украинская Церковь не получила не из-за УАПЦ.

"На самом деле Томос не дали в самый последний момент, поскольку Ющенко хотел сделать патриархом Филарета, а Вселенский (патриарх) об этом и слышать не хотел", - написал он.

Также Балога напомнил, что "при получении Томоса Собор украинских Церквей не будет избирать Патриарха, поскольку в таком случае Вселенский Собор сам принимает решение, кто будет первым лидером Церкви".