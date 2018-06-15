Совет Церквей призвал МОН заменить антидискриминационную экспертизу учебников (укр.)

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає Міністра освіти і науки замінити незаконну антидискримінаційну експертизу підручників іншою, яка не буде ідеологічно заангажованою.

З таким зверненням ВРЦіРО звернулася до міністра Лілії Гриневич 14 червня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вбачає своїм громадянським обов’язком звернути Вашу увагу на неприпустимість впровадження в шкільну освіту так званої гендерної ідеології – відмінної від поняття рівності прав жінок і чоловіків, а також проведення інших згубних для молодого покоління соціальних експериментів за допомогою антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм”, – наголошується у листі.

ВРЦіРО зауважує, що інструктивно-методичні матеріали для експертів щодо здійснення антидискримінаційної експертизи, рекомендовані Інститутом педагогіки НАПН України та підготовлені за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, містять поняття “гендер”, яке суперечить законодавству України.

Під час здійснення антидискримінаційної експертизи підручників під поняттям “гендер”експертам пропонується розуміти “самостійну, не зумовлену біологічною статтю, конструйовану культурою та суспільством характеристику людини”, що охоплює за своїм змістом не лише жінок і чоловіків, а також ще кілька десятків гендерних різновидів. Ця термінологія не відповідає законодавству України, оскільки суттєво відрізняється від поняття “гендерна рівність”, яка визначається законом як рівність прав виключно жінок і чоловіків.

“Йдеться про запровадження відсутнього у законодавстві України розуміння поняття “гендер”, яке відмінне від поняття “стать”, що підтверджує зауваження Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій як до антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм, так і до Стамбульської Конвенції, де такий підхід пропонується легалізувати”, – застерігає Рада Церков.

ВРЦіРО також заявляє, що антидискримінаційна експертиза підручників та освітніх програм проводиться на підставі відомчих актів МОН, проте не передбачена законом. Натомість у статті 21 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків» йдеться лише про “експертизу навчальних програм, підручників та навчальних посібників для навчальних закладів щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі”. Саме таку експертизу підручників Рада Церков закликає проводити МОН замість незаконної антидискримінаційної експертизи.

Рада Церков наголошує, що українське суспільство не може миритися з тим, що результатом антидискримінаційної експертизи стане знецінення повноцінної сім’ї, батьківства і материнства, коли замість слова “батьки” у підручниках рекомендують використовувати слово “рідні”. За такою логікою, у подальшому з підручників може зникнути будь-яка згадка про сім’ю та батьків, зважаючи на те, що дійсно не всі діти в Україні виховуються в сім’ї та не всі діти мають батьків, бо є сиротами.

“Ці прикрі факти не повинні позбавляти нову українську школу виховного компоненту, показуючи дітям ідеали, загальнолюдські цінності та позитивні приклади, яких вони мають прагнути у своєму власному дорослому житті – повна сім’я, подружжя з жінки і чоловіка, відповідальне батьківство тощо”, – наголошує ВРЦіРО.

Крім цього, на переконання Ради Церков, дивним виглядає прагнення під час антидискримінаційної експертизи підручників створити у дітей хибну уяву (наслідуючи комуністів) про те, що держава і церква настільки відокремлені одна від одної, що нібито не можуть співпрацювати як суспільні інституції, а церква та Священні Писання при цьому позбавляються своєї ролі як морально-виховного та духовного орієнтира. Подібну практику вже можна спостерігати і в самих рекомендаціях антидискримінаційної експертизи, де пропонується викреслити храми з переліку закладів культурного надбання, які доцільно регулярно відвідувати.

“Ідеологічна однобічність і заангажованість антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм порушує принципи освітньої реформи, закріплені у статті 6 Закону України «Про освіту» та статті 11 Конституції України, які передбачають науковий характер освіти та повагу до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій”, – вважає Рада Церков.

Є підстави вважати, що на загальні характеристики антидискримінаційної експертизи та на зміст відповідних інструктивно-методичних матеріалів істотно впливає ідеологічна спрямованість Фонду ім. Гайнріха Бьолля, який бере участь у фінансуванні заходів з організації даної експертизи, зауважує ВРЦІРО.

Рада Церков також закликає Міністерство освіти і науки розробити і затвердити комплекс заходів із впровадження в освітній процес навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання, що передбачено Указом Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».

Аналогічні пропозиції Рада Церков спрямувала і до Прем’єр-міністра України, з огляду на те, що попередні зауваження до антидискримінаційної експертизи підручників, висловлені в листі до МОН ще у березні цього року, не були належним чином сприйняті Міністерством.

Раніше на сайті МОН повідомлялося, що починаючи з 2016 року Міністерство освіти і науки впроваджуватиме нові стандарти для підручників. Зокрема, щоб виправити завдання, в яких є ознаки гендерної дискримінації. “Перевірку здійснює група проекту проведення гендерної експертизи підручників та нормативних документів, що працює за підтримки фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні”, – зазначало МОН.