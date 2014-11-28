В Грузии религиозным конфессииям возместят ущерб, нанесённый советским режимом

17:27, 28 ноября 2014
Государство
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Согласно постановлению грузинского правительства, с целью частичного возмещения нанесённого советским режимом ущерба, четырём действующим в стране конфессиям выделено финансирование в размере 1 млн 750 тыс лари. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ick.ge.

Названная сумма уже перечислена на счёт Национального агентства по религиозным вопросам. Отсюда: мусульманской общине выделяется 1,1 млн лари, Армянской Апостольской Церкви – 300 тыс лари, католической общине – 200 тыс лари и иудейской общине – 150 тыс лари.

До принятия настоящего постановления финансовую помощь от государства получала только Грузинская Православная Церковь.

Правительственное постановление подразумевает ежегодное выделение названным конфессиям финансовой помощи.

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