Парубий сказал, что решение о Томосе украинской Церкви "может быть принято неожиданно быстро"

Украина надеется получить от Константинопольского патриарха Томос об автокефалии Украинской православной церкви до 1 августа, когда будет праздноваться 1030 лет от крещения Киевской Руси

Об этом заявил в Лондоне глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Польское радио".

Киев не имеет непосредственного влияния на Константинопольский патриархат от которого зависит предоставление легитимного статуса независимой Украинской православной церкви, однако, Парубий заявил, что "решение может быть принято неожиданно быстро".

Напомним, 17 апреля Петр Порошенко заявил, что подготовил обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой издать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.