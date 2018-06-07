Порошенко сказал, что молится утром и перед выходом из дому

Президент Украины Петр Порошенко не выходит из дома без молитвы, которой начинает каждое утро.

Об этом он сам рассказал журналисту "Детектор медиа" Марине Барановской в фильме "Один день с президентом", сообщает "Страна.ua".

"Здесь 21 молитва: 10 заповедей, 9 блаженств и 2 молитвы", – отметил Порошенко, показывая четки, которые носит с собой.

"Я каждое утро молюсь. Это у меня отнимает 10-12 минут. Есть молитва для выхода из дома. Обязательные молитвы, когда каждый верующий человек просит Бога о помощи", – отметил глава государства.