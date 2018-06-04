Порошенко надеется, что получит Томос об автокефалии до Дня Крещения Руси

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви до 1030 годовщины Крещения Руси.

Об этом он заявил во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, сообщает "Капитал" со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Победа - это не только освобождение украинской земли. Победа - это когда впервые более чем за 300 лет в Украине появился реальный шанс создать Единую поместную православную и главное - украинскую церковь», - сказал он.

«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос», - добавил Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к Патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, 9 апреля, во время своего визита в Стамбул.

Он отметил, что во время встречи со Вселенским Патриархом отмечалось: «Если будет обращение Президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов - синод Вселенского патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии».

День Крещения Киевской Руси отмечается в Украине 28 июля. В этом году будет отмечаться 1030-летие Крещения Киевской Руси.

Напомним, 17 апреля Президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.