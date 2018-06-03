Житомирский и Херсонский облсоветы проголосовали за автокефальную Церковь в Украине

16:27, 03 июня 2018
Государство
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Обращение херсонских депутатов к Вселенскому патриарху/ khersonline.net

В Житомире проект решения поддержал 41 депутат, сообщает Репортер.

Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, сообщает Херсон online.

В письме выражена просьба предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

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