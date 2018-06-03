Житомирский и Херсонский облсоветы проголосовали за автокефальную Церковь в Украине

Житомирский и Херсонский областные советы поддержали обращения о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. В Житомире проект решения поддержал 41 депутат, сообщает Репортер. Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, сообщает Херсон online. В письме выражена просьба предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

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