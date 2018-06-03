Житомирский и Херсонский облсоветы проголосовали за автокефальную Церковь в Украине
16:27, 03 июня 2018Государство
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Обращение херсонских депутатов к Вселенскому патриарху/ khersonline.net
Житомирский и Херсонский областные советы поддержали обращения о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.
В Житомире проект решения поддержал 41 депутат, сообщает Репортер.
Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, сообщает Херсон online.
В письме выражена просьба предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
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