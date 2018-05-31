Петр Порошенко заявил о "силе молитвы" для реформ в Украине
13:54, 31 мая 2018Государство
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Петр Порошенко / REUTERS
Президент Петр Порошенко заявил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в Украине.
Об этом он рассказал во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке.
"Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну и тоже говорили, что это не возможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить этих законов", - сказал он, передает "Украинская правда".
Также Порошенко заявил о весомости "силы молитвы" для безвизового режима Украины с ЕС.
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