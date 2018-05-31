Петр Порошенко заявил о "силе молитвы" для реформ в Украине

Президент Петр Порошенко заявил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в Украине.

Об этом он рассказал во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке.

"Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну и тоже говорили, что это не возможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить этих законов", - сказал он, передает "Украинская правда".

Также Порошенко заявил о весомости "силы молитвы" для безвизового режима Украины с ЕС.