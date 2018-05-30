Парубий приехал к Иерусалимскому Патриарху просить поддержать автокефалию
16:38, 30 мая 2018Государство
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Андрей Парубий / 112.ua
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III призвал его поддержать инициативу, если будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.
"Андрей Парубий призвал Патриарха Феофила III, в случае положительного решения со стороны Константинопольской патриархии и предоставления Украинской Поместной Православной Церкви томоса об автокефалии, поддержать инициативу Святейшего патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.
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