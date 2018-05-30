Парубий приехал к Иерусалимскому Патриарху просить поддержать автокефалию

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III призвал его поддержать инициативу, если будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

"Андрей Парубий призвал Патриарха Феофила III, в случае положительного решения со стороны Константинопольской патриархии и предоставления Украинской Поместной Православной Церкви томоса об автокефалии, поддержать инициативу Святейшего патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.