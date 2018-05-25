Порошенко объяснил, почему не запретит гей-парады

Президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию с просьбой разработать и внести в Верховную Раду законопроект о запрете "пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе маршей равенства, прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, тематических материалов в СМИ".

Как сообщили "Вести", президент разделяет обеспокоенность людей, но толерантность в европейском аспекте - важнее.

"Разделяя обеспокоенность общественности по затронутой проблеме, хочу отметить, что наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине. Относительно запрета на законодательном уровне пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей считаю необходимым отметить, что обязанностью каждого человека есть не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей (статья 68 Конституции Украины)", - отметил Порошенко.

"Любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными", - подчеркивает президент, ссылаясь на Европейскую конвенцию защиты прав человек и Конституцию Украины.

При этом Порошенко отмечает, что обратился к премьер-министру с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти проанализировать реализацию государственной семейной политики и внести соответствующие предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере.

Также он призвал премьера проработать вопрос принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи и проинформировать о принятых по итогам проведенной работы решениях общественность.

Петицию за номером 22/042862-еп "О защите традиционных семейных ценностей и института семьи" подписали почти 26 тысяч украинцев.