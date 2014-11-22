Президент Украины возложил цветы к Памятному знаку возле Михайловского собора

В День памяти жертв голодоморов президент Украины Петр Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства пообщался с людьми, которые в тот момент были на Михайловской площади.

Сегодня на здании Администрации президента Украины и на административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги с траурными лентами.