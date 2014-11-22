Президент Украины возложил цветы к Памятному знаку возле Михайловского собора
20:34, 22 ноября 2014Государство
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В День памяти жертв голодоморов президент Украины Петр Порошенко с супругой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства пообщался с людьми, которые в тот момент были на Михайловской площади.
Сегодня на здании Администрации президента Украины и на административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги с траурными лентами.
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