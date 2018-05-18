Народные депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ в Верховной Раде

16:50, 18 мая 2018
Государство
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Депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ / фото из открытых источников

Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на сюжет ТСН.

Часовню в 2007 году открыл нардеп Игорь Рыбаков, он устроил ее вместо своей приемной. Настоятелем является протоиерей Виктор Яценко – председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы.

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