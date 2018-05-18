Народные депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ в Верховной Раде

Народные депутаты Украины хотят ликвидировать часовню УПЦ, которая функционирует в стенах Верховной Рады более 11 лет.

Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на сюжет ТСН.

Часовню в 2007 году открыл нардеп Игорь Рыбаков, он устроил ее вместо своей приемной. Настоятелем является протоиерей Виктор Яценко – председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы.