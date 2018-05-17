Верховная Рада приняла закон о посмертной трансплантации органов

При жизни каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации после определения его состояния как необратимой смерти.

Верховная Рада Украины приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 2386-а-1). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 255 народных депутатов Украины.

Законом определено, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимой смерти (смерть мозга или биологическая смерть).

Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право в любое время: подать письменное заявление об отзыве своего письменного согласия или несогласия на посмертное донорство; предоставить новое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство.

Это согласие или несогласие вносится в единую государственную информационную систему трансплантации. Согласно закону, в случае, если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается у второго супруга или у одного из близких родственников этого лица (дети, родители, родные братья и сестры), который доступен для вопроса такого согласия и письменного заверения его предоставления.

В законе определяется, что трансплантация осуществляется на следующих принципах: добровольности; гуманности; анонимности; предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям; бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток): соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства); достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.

Отметим, что ранее Православная Церковь комментировала возможное принятие законопроекта «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека».

В частности митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отмечал, что трансплантация органов допустима исключительно по воле самого человека.

«Такая фундаментальная цель, как спасение человеческой жизни, требует соблюдения множества условий, среди которых - соблюдение свободы и добровольности, тоесть ценностей, составляющих суть самопожертвования. Дарение должно быть сугубо добровольным, нельзя объявить человека «самаритянином» согласно норме закона. Это будет своего рода «насилием», - сказал митрополит.

Также в УПЦ предостерегали от коммерциализации сферы трансплантации.

«Прагматическое использование человеческих трупов в медицине влечет за собой усиление потребительского отношения к человеку. Это проявляется в устойчивой и, к сожалению, неизбежной тенденции коммерциализации медицины. Понимание смерти как пусть последней, но «стадии жизни», как «личностно значимого события», отношение к которому – область человеколюбия, область собственно нравственного отношения между человеком умершим и человеком живым, в частности, между умершим больным и врачом как субъектом нравственных отношений», - отмечал владыка Лука.

При этом Церковь рассматривает тело человека как часть его личности, к которой нужно уважительно относиться как при жизни, так и после физической смерти.

«Основная позиция ВОЗ по вопросу о праве человека на свое тело после смерти сводится к признанию этого права по аналогии права человека распоряжаться своей собственностью после смерти. В христианстве мертвое тело остается пространством личности, поэтому утрата почтения к умершему, в частности, нанесение повреждений телу в результате изъятия органов, влечет за собой, в конце концов, потерю уважения к живущему», - пояснил митрополит Лука.