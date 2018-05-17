Нардеп Ирина Фриз считает, что СБУ должна усилить надзор за деятельностью УПЦ на Востоке Украины

Народный депутат Украины, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Ирина Фриз считает, что «СБУ должна отнестись более тщательно к активизации подрывной деятельности московских попов на Востоке Украины».

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Ирина Фриз считает, что священники УПЦ распространяют «агитационные листовки», вероятно, имея в виду подписи православных, которые обратились к Патриарху Варфоломею, чтобы он защитил права верующих УПЦ и не допустил вмешательства государства в церковные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Онуфрий призвал молиться за политиков, которые вмешиваются в церковные дела

«...Кроме призывов не поддерживать и выступить против украинской власти, распространяются листовки с провокационным и манипуляционным содержанием. Некоторые сознательные верующие вынуждены просто выходить из храмов во время вот такой псевдо проповеди, но большинство остается по привычке и подвергается инфицированию антигосударственной пропагандой», - написала нардеп.

Она призвала СБУ усилить надзор за УПЦ.

«Сегодня церковь московского патриархата абсолютно не скрываясь выполняет роль «пятой колонны» на Востоке. Убеждена, что такие действия должны получить адекватный ответ от правоохранительных органов, в частности СБУ, за подрывную деятельность против нашего государства, которая направлена на раскол общества и дискредитацию власти», - написала Ирина Фриз.