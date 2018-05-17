Совет Церквей попросил депутатов Житомирского горсовета не поддерживать ЛГБТ

Совет Церквей просит депутатов Житомирского городского совета обратиться к Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно пересмотра Плана действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

Как сообщает "Житомир.info", обращение, подготовленное Советом Церквей, на внеочередной сессии городского совета 17 мая зачитал настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора, почетный гражданин Житомира отец Богдан Бойко.

«Некоторые положения Плана действий являются противоречивыми, поскольку несут угрозу национальной безопасности государства и единства украинского общества. Это касается, в частности, положений о предоставлении отдельных прав и привилегий представителям сексуальных и гендерных меньшинств (лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, трансгендерам и тому подобное)», - говорится в обращении.

Мэр отметил, что предложение Совета Церквей рассмотрят во время формирования повестки дня.