Биометрический паспорт можно будет получить с 1 января 2015 года

Биометрический паспорт, который можно будет получить с 1 января 2015, будет стоить почти 15 евро. Об этом сообщает сайт ТСН, цитируя руководителя пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергея Гунько.

Изготавливать биометрический паспорт будут 20 дней. Для изготовления паспорта нужно будет написать заявление, сфотографироваться и приложить пальцы рук к сканеру. Получить паспорт можно будет и за 7 рабочих дней. Правда, тогда цена будет вдвое больше.

Получение биометрического паспорта не является обязательным. Если гражданин не хочет его получать, то он может и дальше пользоваться паспортом старого образца до окончания его срока действия.

Напомним, что украинцы с биометрическими паспортами смогут ездить в ЕС без виз с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в свое время верующие УПЦ выступали против введения биопаспортов и предупреждали о возможных волнениях.