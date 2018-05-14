В заповеднике "София Киевская" во время реставрации башни XVIII века нашли предметы старины (фото)

Национальный заповедник "София Киевская" проводит реставрационные работы памятника архитектуры XVIII века "Наріжна башта мурів".

Как сообщает на своей странице в Фейсбук заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко, «первый день уже принес интересные находки, которые после окончания всех работ пополнят фонды заповедника».

"Наріжна башта мурів" входит в ансамбль Кирилловского Свято-Троицкого монастыря. Четыре башни, стены и ворота были возведены в 1760 году киевским архитектором Иваном Григоровичем-Барским. Монастырские стены украшались многопрофильными карнизами, группами, декоративными нишами. Ворота, стены и три башни были разрушены одновременно с колокольней в 1936-1937 гг.