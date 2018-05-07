Петиции в защиту семейных ценностей набрали 25 тысяч подписей и направлены на рассмотрение

Петиции «О защите традиционных семейных ценностей и института семьи» набрали необходимое количество голосов и направлены на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Сбор подписей продолжался менее трех месяцев и завершился в субботу, 5 мая, сообщает Институт религиозной свободы.

Подписанты петиции выразили глубокую озабоченность тем фактом, что “в Украине и по сей день так и не определились со стратегией развития и поддержки семьи, ...которая должна базироваться на традиционных для Украины духовно-нравственных ценностях и традиционном для нашего народа понимании семьи как союза мужчины и женщины”.

Инициаторы петиции поддержали замечания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к Стамбульской Конвенции. Отмечается, что приведенная в Конвенции формулировка понятия “гендер” является неприемлемой, поскольку базируется не на природных половых признаках, а на самоидентификации личности, что в итоге может исказить нынешнее понимание гендерного равенства, как равенства прав мужчин и женщин.

“Сегодня есть множество вызовов, которые влияют на положение людей и семей в Украине: сиротство, дети-инвалиды и дети с особыми потребностями, матери-одиночки, неполные семьи, невозможность полноценно реализовать свои конституционные права на лечение, обучение, жилье, социальную защиту, достойный жизненный уровень. Вместе с тем, по непонятным причинам государство оказывает приоритетное внимание искусственно созданной проблеме так называемой дискриминации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией”, – подчеркивается в петициях.

Также в петициях негативно оцениваются инициативы по легализации гражданского партнерства для однополых пар, усыновление детей трансгендерними людьми, внедрение в учебный и воспитательный процесс тем про однополые отношения как норму сексуального поведения, что предусмотрено Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года, утвержденном Кабмином в 2015 году.

Подписанты петиций среди прочего просят Президента Украины разработать и издать указ об общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине.

От Верховной Рады граждане ожидают разработки и принятия закона о государственной поддержке и защите традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине, а также изъятие словосочетания “сексуальная ориентация” и “гендерная идентичность” из Кодекса законов о труде Украины и других законов.

Подписанты просят Кабинет Министров повысить институционально уровень государственной семейной политики, а на соответствующие должности назначить людей, которые известны своей преданностью делу защиты интересов семьи и нравственности в украинском обществе.

Все адресаты получили просьбу безотлагательно разработать “законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «гей-парадов», «фестивалей квир-культуры», тематических материалов в средствах массовой информации” с целью защиты и развития института семьи и повышения нравственности украинского общества.

Ранее подобная петиция была удалена с сайта Президента Украины на основании обращения Представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Это повлекло уличные общественные пикеты и негативную оценку Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который выступил в защиту свободы выражения взглядов граждан.

Напомним, в апреле этого года Комитеты Верховной Рады предоставили ответы на первую петицию в защиту семейных ценностей, которую поддержали более 25 тысяч граждан. Аналогичная петиция находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.