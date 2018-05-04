В Херсоне и Северодонецке состоялись встречи представителей Церквей с главами областей

В Херсоне и Северодонецке состоялись встречи духовенства с руководителями областей.

Встреча главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева с представителями регионального Совета церквей и религиозных организаций состоялась 27 апреля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время общения с религиозными деятелями области губернатор заверил, что в регионе будут созданы условия, чтобы каждый был услышан, а власть вместе с духовными лидерами вела Херсонщину к стабильному развитию.

“Мы с вами здесь не для политического заигрывания, – отметил Гордеев, – мы с вами здесь для того, чтобы наше поколение, будущее поколение украинцев, жили в духовном покое”.

В мероприятии епархии Украинской Православной Церкви представляли архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, а также председатель епархиального отдела духовного образования, катехизации и миссионерства протоиерей Константин Ланцев.

Встреча с руководством Луганского региона также состоялась в Северодонецке. По благословению архиепископа Северодонецкого и Старобельского Никодима в мероприятии принял участие архимандрит Иринарх (Тымчук).