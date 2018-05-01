Олег Тягнибок считает, что все святыни УПЦ нужно отобрать

Все святыни УПЦ нужно отобрать и не ждать решения Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея, потому что УПЦ – церковь врага.

Такое мнение высказал 1 мая в эфире Ивано-Франковской телерадиокомпании “3-студия” лидер ВО «Свобода», экс-депутат Украины Олег Тягнибок, сообщают "Главновости".

“Обратите внимание, как сейчас президент супер-хит сделал – создание Единой Поместной Автокефальной Церкви православной с центром в Киеве. Я также, как христианин, как патриот очень хочу, чтобы была создана Единая Поместная Православная Церковь с центром в Киеве, тем более, что это 29 пункт нашей программы защиты украинцев”, – заявил Тягнибок.

Он добавил, что в случае, если Порошенко удастся создать в Украину новую церковь, украинцы готовы будут простить ему все те невыполненные обещания, которые он когда-то давал: “Но Порошенко уже люди готовы простить все грехи. Я никогда в ту церковь не ходил. Я являюсь греко-католиком, воспитан в семье греко-католического священника и своей вере я не изменял. Большинство украинских политиков – это вчерашние прихожане московской церкви.”

При этом, по мнению Тягнибока, власть уже сейчас может действовать и не дожидаясь решения Вселенского Патриарха Варфоломея начать отбирать православные святыни. Начать можно с Киево-Печерской лавры, а затем отобрать Почаевскую лавру.

“Мы вообще считаем, что в этой ситуации украинская власть может сделать много чего другого без Константинополя. Например отобрать святыни, которые принадлежат Московскому Патриархату и которые являются на самом деле нашими, украинскими. И не надо Варфоломея спрашивать. Передать их в собственность украинской церкви. Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру. Какие проблемы? Запретить московским попам доступ к силовым структурам. Как это, представители Московского Патриархата являются капелланами в украинской армии?”, – считает Тягнибок.