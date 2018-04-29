Комитеты Верховной Рады предоставили ответы на петицию в защиту семейных ценностей

Комитеты Верховной Рады предоставили ответа на петицию в защиту семейных ценностей, которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Результаты рассмотрения петиции: «Просим принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и защите традиционных семейных ценностей», инициированной Виктором Танцюрой, опубликованы 25 апреля на парламентском веб-портале, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма подчеркнул, что любой законопроект, внесенный в Верховную Раду, не может противоречить требованиям статьи 51 Конституции Украины, которой определено, что “брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины”. Вместе с тем Комитет показал свою “принципиальную позицию относительно необходимости сохранения в Конституции Украины определение понятия «брак» как союз мужчины и женщины”.

“В любом случае, при рассмотрении этих законопроектов Комитет будет придерживаться принципа приоритета прав ребенка, отстаивать традиционные семейные ценности украинского народа и настаивать на соблюдении требований статьи 51 Конституции Украины”, – подчеркивается в ответе Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В свою очередь Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений проинформировал о невозможности исполнения пункта Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года, который предусматривает разработку законопроекта о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства для однополых пар. Такое решение Министерства юстиции связано с большим количеством обращений от областных, городских, районных в городах советов, общественных и религиозных организаций относительно неприемлемости и приостановлении исполнения Плана мероприятий в части подпункта 6 пункта 105.

Также Комитет по вопросам культуры и духовности высказал мнение о том, что в Украине уже существуют все правовые предпосылки противодействия пропаганде гомосексуализма, сославшись на положения Закона Украины «О защите общественной морали», которые запрещают производство и оборот порнографии. Вместе с тем Комитет считает, что законодательные инициативы по ограничению уличных манифестаций являются незаконными, ведь “право на мирные собрания является основой демократии и может быть ограничено только судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством”.

Кроме этого, Комитет по вопросам здравоохранения сообщил автору петиции о ситуации относительно недопущения предоставления права быть донорами крови и ее компонентов лицам с рискованными формами поведения, как это предусмотрено подпунктом 11 пункта 105 Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

В то же время Комитет по вопросам свободы слова и информации, Комитет по вопросам европейской интеграции, Комитет по вопросам науки и образования ограничились лишь формальным ответом без рассмотрения петиции по существу.

Петиция в защиту семьи на сайте Кабинета Министров Украины набрала более 28 тысяч подписей граждан из необходимых 25, и уже направлена на официальное рассмотрение Правительства. В то же время аналогичная петиция на сайте Президента Украины была удалена, что вызвало предупредительный митинг с участием около тысячи граждан и негативную оценку Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.