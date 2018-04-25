Луцкие депутаты проголосовали за то, чтобы в документах УПЦ писали приписку "МП"

Сегодня, 25 апреля, во время сессии Луцксого городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы в документах УПЦ писали приписку "МП".

Как сообщает местный портал "Волынь24", вопрос о приставке "МП" вынес на голосование депутат Павел Данильчук.

Сегодня в горсовете рассматривали проект решения о предоставлении Свято-Марии-Магдалиновской религиозной общине УПЦ права восстановить границы земельного участка коммунальной собственности на улице Сеченова, 19-б.

«Эта Церковь оккупанта очень спокойно подает проекты решения без упоминания, кто они такие. Просто «УПЦ», – возмутился Данильчук и предложил депутатам обязать общину указывать ее принадлежность к Московскому Патриархату.

В первый раз депутаты это предложение отклонили. Но за инициативу Данильчука вступился гражданский активист Николай Федик.

«Это филиал Российской Церкви! А мы не поддерживаем, потому что это предложение выносит депутат, который кому-то не нравится», – заявил Федик.

И потребовал поставить предложение Данильчука на повторное голосование. В итоге его инициативу одобрили.