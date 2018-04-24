Священники УПЦ рассказали о давлении со стороны чиновников Минкульта Ровенщины

Вчера, 23 апреля, в Ровенской Областной Государственной Администрации состоялось XIV выездное заседание Экспертного совета по вопросам свободы совести и деятельности религиозных организаций Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, в котором приняли участие представители Украинской Православной Церкви.

В заседании приняли участие представители Украинской Православной Церкви, на которых осуществлялось давление со стороны чиновников. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея участие в заседании принял епископ Пимен, викарий Ровенской епархии. Владыку сопровождали секретарь и пресс-секретарь епархии и настоятели тех храмов, где в настоящее время наблюдается наибольшее обострение межконфессиональной ситуации.

«В ходе работы председательствующий и члены Экспертного совета осуществляли давление на духовенство УПЦ, склоняя священников согласиться на условия «Киевского патриархата» касательно поочередных богослужений в храме с. Птичья», - сообщают в епархии.