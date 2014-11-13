«София Киевская» отменила тендеры на ремонт крыши в Трапезной

Национальный заповедник «София Киевская» Минкультуры Украины 31 октября - 5 ноября отменил тендеры на сумму 3,33 млн грн.

Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Так, 5 ноября отменили закупку работ на ремонт крыши Трапезной. Цена наиболее выгодного конкурсного предложения превысила сумму, предусмотренную заказчиком.

Ожидаемая стоимость закупки около 525 тыс. грн. Однако самое дешевое из представленных предложений, а именно от ООО «Киевградосервис», составило 962 тыс. грн.

Техзадание сопровождается фото, где показано затекание крыши и отслоение штукатурки.

Трапезная построена в 1722-1730 гг. Там размещались обеденный зал, церковь и кладовая для продуктов. Сегодня здание приспособлено под музей.

Также 31 октября заповедник «София Киевская» отменил тендер на 2,81 млн грн на реставрацию помещений Консистории с приспособлением под административные помещения. Объясняют это тем, что на торги было подано только одно предложение.

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