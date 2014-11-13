Директором департамента по делам религий назначен львовский религиовед Андрей Юраш

Директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины назначен известный львовский религиовед Андре Юраш.

Об этом сообщает портал «Религия в Украине».

Андрей Юраш является членом нескольких научных, профессиональных союзов и организаций. В 1996 году он вступил в национальный союз журналистов Украины. С 1997 года является членом Всеукраинской ассоциации религиоведов (с 2007 года - член правления). В том же 1997 году во время поездки и участия в международной конференции в Ягеллонском университете в Кракове стал одним из основателей Международной Ассоциации по изучению религии в Центральной и Восточной Европе (ISORECEA).

В 1988 году Андрей Юраш стал членом Американской академии религии и Политологической ассоциации Средней Америки. В 2007 году был приглашен к членству в Международном редакционном совете журнала «Религия, государство и общество», который выходит в издательстве Routledge, Taylor & Francis Group (Оксфорд, Великобритания).

С 1 сентября 1999 года А. Юраш работает на кафедре радиовещания и телевидения Львовского университета им. И. Франко. Доцент, кандидат политических наук. С 1993 года и на сегодня за авторством Андрея Юраша увидели свет монография «Папа Иоанн Павел II» (Харьков: Фолио, 2005. - 351 с.), брошюры «Религиозные организации современной Украины» в серии «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук (Москва, 1997), 5 разделов в книгах, 5 методических разработок и около 110 научных публикаций, напечатаных на семи языках мира.

Деятельность Андрея Юраша отмечена несколькими премиями и наградами, в частности от УПЦ Киевского Патриархата.

Назначение нового директора профильного департамента Минкультуры работает на перспективу нового формата государственно-церковных отношений в Украине. Андрей Юраш известен своей патриотической позицией, однако он принципиальный противник применения насилия в межправославных отношениях, защитник религиозной свободы и либеральной государственной политики.