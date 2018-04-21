После шестилетнего перерыва возобновила работу Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций

После 6-летнего перерыва возобновила работу Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров Украины.

Заседание под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось 19 апреля в Доме Правительства, сообщает Институт религиозной свободы.

Открывая заседание, Павел Розенко подчеркнул, что создание Единой Поместной Православной Церкви в Украине еще больше укрепит религиозную свободу в Украине, межконфессиональный мир, и укрепит независимость Украины.

“Такие процессы проходили абсолютное большинство европейских стран. Убежден, что этот процесс успешно пройдем и мы”, – подытожил Вице-премьер-министр, комментируя голосование в Верховной Раде в поддержку обращения к Вселенскому Патриарху.

В ходе заседания Комиссия рассмотрела ряд актуальных вопросов. В частности, чиновники и представители церквей и религиозных организаций обсудили механизм упрощения процедуры регистрации религиозных организаций путем введения “единого окна” и определение исчерпывающего перечня документов, необходимых для регистрации устава и государственной регистрации.

Отдельно Комиссия рассмотрела ситуацию с обеспечением прав верующих и религиозных организаций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму. По словам участников заседания, на оккупированных территориях массово нарушаются права человека на свободу совести и вероисповедания, есть многочисленные факты, использование религии для борьбы с инакомыслием. Протокольным решением Комиссии предусмотрено принять ряд мер в ответ на эту ситуацию.

Комиссия также рассмотрела несколько вопросов, связанных с возвращением религиозным организациям в собственность или передачу в безвозмездное пользование культовых зданий и имущества, которые ранее были конфискованы советской властью и используются не по назначению.

В заседании приняли участие представители Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, Духовного управления мусульман Украины, Объединения иудейских религиозных организаций Украины, а также представители профильных министерств и ведомств.

Напомним, что Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций была образована постановлением Кабинета Министров Украины в 2008 году как постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Восстановить ее деятельность призвал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. За последние три года состав Комиссии трижды подвергался изменениям.

Во время встречи с ВСЦиРО в июле 2017 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсманзаявил, что государственная власть открыта к диалогу с церквами и готова содействовать деятельности религиозных организаций. По результатам встречи с религиозными деятелями глава Правительства дал поручение возобновить деятельность Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций.