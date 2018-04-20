Замглавы АП повез к Вселенскому Патриарху обращение о создании ЕПЦ в Украине
17:42, 20 апреля 2018Государство
63
Фото: Резиденция Константинопольского Патриарха / wikipedia.org
Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львов в пятницу, передает "112".
"Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни одного дня", - сказал президент.
Говоря о перспективах получения Томоса, глава государства отметил: "Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья".
Напомним, что 19 апреля народные депутаты Украины 268 голосами поддержали обращение президента Украины ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter