Замглавы АП повез к Вселенскому Патриарху обращение о создании ЕПЦ в Украине

Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львов в пятницу, передает "112".

"Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни одного дня", - сказал президент.

Говоря о перспективах получения Томоса, глава государства отметил: "Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья".

Напомним, что 19 апреля народные депутаты Украины 268 голосами поддержали обращение президента Украины ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.