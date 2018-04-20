Нардепы от Оппоблока направили обращение к Вселенскому Патриарху

Народные депутаты от Оппозиционного Блока направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I.

Оппозиционеры отметили, что последняя инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи накануне президентских выборов в Украине, сообщается на сайте Оппоблока.

«Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и Президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов – это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности», - подчеркивается в обращении.

По убеждению депутатов-оппозиционеров, в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, где проживают сотни тысяч православных христиан, подобные действия лишь усиливают разломы в украинском обществе и даже создают угрозу увеличения противостояния.

«Обращаемся к Вам, Ваша Всесвятость, с просьбой о молитвах и благословении народу Украины, восстановлении его духовного и социального единства, прекращении братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии Канонической Украинской Православной Церкви. Верим в то, что Ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас, сохранят канонический уклад и помогут нам избежать новых расколов и недоразумений в обществе», - говорится в обращении к Его Всесвятости, Вселенскому Патриарху Варфоломею I.