УАПЦ призвала своих священников завершать богослужение молитвой за Порошенко

Глава УАПЦ издал циркуляр с призывом завершать воскресные богослужения молебном о Президенте Украины Петре Порошенко.

Соответствующий циркуляр обнародован на официальном сайте УАПЦ.

"Этим циркуляром благословляю всех архиереев провести расширенные епархиальные советы с участием деканов (благочинных) и довести всех к сведению решение Архиерейского Собора и Патриаршего Совета от 17.04.2018 г.Б. и рассказать о встрече епископата УАПЦ и Патриаршего Совета в Администрации Президента Украины с Главой Государства.

Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, Президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится, в частности, в циркуляре.

Также глава УАПЦ выразил благодарность Председателю Верховной Рады и всем депутатам за "сегодняшнее историческое голосование".