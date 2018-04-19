Порошенко сравнил создание поместной Церкви в Украине с получением безвиза

15:00, 19 апреля 2018
Государство
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Петр Порошенко / hromadskeradio.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время выступления на заседании Верховной Рады.

«Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как полученный «безвиз», Соглашение об ассоциации с ЕС, как наша совместная борьба за членство в ЕС и НАТО, которая еще впереди», - сказал глава государства.

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