Порошенко сравнил создание поместной Церкви в Украине с получением безвиза

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что дело предоставления Украинской православной церкви автокефалии имеет такой же вес, как полученный «безвиз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время выступления на заседании Верховной Рады.

«Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как полученный «безвиз», Соглашение об ассоциации с ЕС, как наша совместная борьба за членство в ЕС и НАТО, которая еще впереди», - сказал глава государства.