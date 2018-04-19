ВР поддержала обращение Порошенко к Вселенскому Патриарху

Верховная Рада Украины приняла постановление о поддержке обращения Президента Петра Порошенко к Патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления № 8284 проголосовали 268 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении Порошенко просит Патриарха Варфоломея предоставить православной церкви в Украине Томос к автокефалии.

”Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры”, - говорится в обращении.

Также указывается, что такой документ ”поднимает на новые высоты уважение и авторитет Вселенского Патриарха среди украинцев”.

Порошенко отмечает, что Патриарх Варфоломей - единственный человек в мире, который имеет каноническое право и законную власть решать такие вопросы.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому Патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной Церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.