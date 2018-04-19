Логика действий власти в украинском церковном вопросе не соответствует европейской практике - религиовед Юрий Решетников

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций сделал громкое заявление о создании единой поместной Украинской Православной Церкви, что этот вопрос практически решен со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Религиозный эксперт, кандидат философских наук Юрий Решетников в блиц-интервью «УНИАН-Религии» рассказал, к чему может привести такая инициатива президента.

- Юрий Евгеньевич, ныне президент и Верховная Рада готовятся официально обратиться к Вселенскому Патриарху с просьбой об автокефалии. Подобные обращения были и в 2016-м году. Какой смысл снова поднимать старую тему?

- По большому счету президент может обращаться к Вселенскому Патриарху по любому поводу. Так же, Верховная Рада может принимать любые обращения к Вселенскому Патриарху. Но вопрос в том: они должны это делать, и входит ли это в их полномочия?

Неужели все другие вопросы в нашем государстве уже решены, что осталось только этим заниматься? Каждый украинец: от простого работника - до президента, может написать письмо Вселенскому Патриарху, обратиться к нему с любыми соображениями, мыслями.

- Какая вообще роль государства в этом процессе? Почему церковный вопрос, по вашему мнению, пытается решать президент?

- Давайте поставим вопрос иначе: а может ли вообще государство и государственные органы власти, при действующей Конституции Украины, которая предусматривает отделение Церкви от государства, решать внутренние вопросы Церкви, как получение автокефалии, автономии, или чего-то подобного?

Если мы провозгласили курс на евроинтеграцию, то, что делается сейчас, свидетельствует, что декларируются европейские принципы, а реализуется принцип патернализма со стороны государства.

Даже несмотря на то, что президентом Украины было сказано, что такой процесс не ведет к образованию государственной Церкви, логика процесса свидетельствует о другом. Это не соответствует ни европейской практике, ни принципу отделения Церкви от государства, ни Конституции Украины.

- Можно ли решать вопрос автокефалии без канонической УПЦ?

- Говорят о единой Церкви, но очевидно, что игнорирование УПЦ в этом процессе свидетельствует о том, что есть попытка манипулировать общественным мнением и выдавать желаемое за действительное. Даже если объединятся УПЦ КП и УАПЦ, хотя и это не так просто, это не будет единственной Церковью. Будет еще один раскол. История учит только тому, что ничему не учит, но страдают конкретные люди и не те, кто сидят в высоких кабинетах.

- Как отреагирует общество, по вашему мнению? Что будет с уже существующим церковным расколом в Украине?

- К сожалению, это можно уже сейчас спрогнозировать. Основания для такого прогноза дает вся предыдущая история независимой Украины. Каждый раз, когда государство вмешивалось во внутренние вопросы Церкви, это приводило к углублению межцерковного, межконфессионального противостояния, а на практике это выливалось в прямые физические столкновения, войну за храмы.

Поэтому образование новой Церкви, о которой говорит президент Украины, приведет только к этому.

К сожалению, это не просто абстрактные вещи, которые, возможно, с высоких кабинетов в Киеве так выглядят... Это конкретные люди, конкретные граждане Украины, часть из которых бьются за свое право молиться в храме, который им принадлежит по праву, а другая часть бьется в желании захватить эти храмы.

Это наши граждане, которые бьются между собой под надуманным предлогом, это семьи, которые разъединяются по религиозному признаку, в конце концов - это общество, в котором видимо кто-то хочет разжечь еще большую вражду на почве религиозной тематики.

Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии»