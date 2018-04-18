Министр соцполитики поставил создание ЕПЦ в один ряд с повышением пенсий и зарплат, и ремонтом дорог

Министр социальной политики Украины поставил создание Единой Поместной Церкви в один ряд с повышением пенсий и зарплат, и ремонтом дорог.

Об этом Павел Розенко написал на своей странице в Фейсбук.

"...Друзья, и пенсии будем поднимать, и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцев обеспечивать и дорогами заниматься, и делать все что в наших силах по созданию Единой Поместной Православной Украинской Церкви", - написал, в частности, он.

Министр соцполитики назвал историческим шансом возможность создания Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

"Впервые в истории независимости Украины и благодаря настойчивости, инициативе, четкой позиции Президента Украины Петра Порошенко мы наконец получили шанс на создание Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Должны использовать этот исторический шанс. И сделать еще один шаг для укрепления своей независимости", - отметил Павел Розенко.