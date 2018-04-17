Владимир Гройсман встретился с Патриархом Филаретом

Построение сильного государства возможно только через сохранение национальной культуры, поддержку семейных ценностей и духовности.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриархом Киевским Филаретом, сообщает "Правительственный портал".

«Спасибо за хороший уровень диалога. Это чрезвычайно важно, что мы понимаем, какие задачи перед нами стоят. Утверждение духовности и веры - наша важная миссия, - сказал Владимир Гройсма. - Духовность – это фундамент и основа государства. Мы всегда будем делать все, чтобы укреплялась духовность, чтобы дорога к храму была свободной. Мы сегодня утвердим новую повестку дня и сформируем вопросы, которые требуют обсуждения».

Патриарх Филарет поблагодарил Главу Правительства за поддержку церкви и религиозных организаций в Украине.

«Мы чувствуем правительственную поддержку церкви и религиозных организаций в Украине. Для нас это очень важно. Также хочу поблагодарить за вашу позицию в укреплении семейных ценностей в Украине. Если семьи не будет, не будет нации, не будет государства», - подчеркнул предстоятель УПЦ КП.